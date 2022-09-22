Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor

22.09.2022 13:43
Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yeni kursların açılacağı bildirildi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yeni kursların açılacağı bildirildi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, yaptığı açıklamada, kurum olarak yeni eğitim döneminde hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Kişisel gelişim, din eğitimi, okul öncesi eğitim, spor, müzik, el sanatları, besicilik, tarım, aile eğitimi, bilişim, takı tasarımı, yabancı diller, yiyecek içecek hizmetleri, sağlık, KPSS, DYK kursları ve benzeri alanlarda onlarca kursun planlandığını aktaran Siper, şunları kaydetti:

"Eğitim düzeyi, yaşı, mesleği ne olursa olsun her kesime hitap edebilecek, hemşerilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, vakitlerini değerlendirecek kurslar planlamaktayız. Zaman ve mekan gözetmeksizin hafta içi gündüz ve akşam, hafta sonu kurslarımız mevcut olup tüm kurslarımız ücretsizdir."

Siper, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslar için bilgi almak için kurumun sosyal medya hesaplarının takip edilebileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:33 Hırsızlar, İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalmak istedi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:09 İran yangın yeri! Taksim'de toplanan kadınlar Masha Amini için saçlarını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:43:41. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement