Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika
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Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

22.08.2022 13:41
Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'deki okulların 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını söyledi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'deki okulların 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını söyledi.

Konuk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Beyşehir'de ciddi manada öğretmen sıkıntısı olmadığını belirten Konuk, şunları kaydetti:

"Öğrenci sayımız genelde 25-30. Ali Rıza Celepoğlu İlkokulunda sınıf mevcudumuz 30 üzerinde. Orada da yatırım programımız var. O okulu yaptığımız zaman oradaki rakam da oldukça düşecek. İkili öğretim yapılıyor, şu anda. Orayı tekli eğitime düşürmüş olacağız. Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulunda geçen yıl ikili öğretim yapmaya başladık. Orada sınıf mevcudu 20-25 bandına düşmüş oldu. Orada okul yapıldığı zaman Ali Rıza Celeboğlu ilkokulu ve ortaokulu rahatlamış olacak, tekli eğitime dönüşmüş olacaklar."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

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