"Öğrenci sayımız genelde 25-30. Ali Rıza Celepoğlu İlkokulunda sınıf mevcudumuz 30 üzerinde. Orada da yatırım programımız var. O okulu yaptığımız zaman oradaki rakam da oldukça düşecek. İkili öğretim yapılıyor, şu anda. Orayı tekli eğitime düşürmüş olacağız. Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulunda geçen yıl ikili öğretim yapmaya başladık. Orada sınıf mevcudu 20-25 bandına düşmüş oldu. Orada okul yapıldığı zaman Ali Rıza Celeboğlu ilkokulu ve ortaokulu rahatlamış olacak, tekli eğitime dönüşmüş olacaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

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