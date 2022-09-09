Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.09.2022 11:52
Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz bilinmeyen 07 K 0907 plakalı otomobil, Beyşehir- Konya kara yolu Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Musa O. ile Hasan D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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