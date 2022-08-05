Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği - Son Dakika
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Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği

05.08.2022 12:28
Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği

Beyşehir ilçesinde, yaz Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, çevre temizliği yaptı.

Beyşehir ilçesinde, yaz Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, çevre temizliği yaptı.

Kurucuova Mahallesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz dönemi Kur'an kursuna katılan öğrenciler, Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen "çevremizi temiz tutalım, doğayı koruyalım" temalı çalışma çerçevesinde ormanlık alanda temizlik çalışmasına katıldı.

Öğrenciler, çevre temizliğinin ardından piknik etkinliğine katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği - Son Dakika

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