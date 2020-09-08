Beyşehir'in 4 mahallesi bu kış daha doğalgaz konforunu yaşayacak - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezindeki 4 mahallenin daha bu yıl kış döneminde doğalgaz konforunu yaşamaya başlayacağını söyledi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Eylül ayının meclis toplantısında konuşan Başkan Bayandır, şehir merkezinde yürütülen doğalgaz çalışmalarına değindi.

Yürütülen doğalgaz çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini anlatan Bayandır, şunları kaydetti:

"Şehrimizi yakından ilgilendiren doğalgazla ilgili mesafe iyi gidiyor. Şu anda yüksek basınçlı boru hattındaki döşemeler hemen hemen bizden tarafı bu sene şimdilik cips fabrikasının vanasından bağlayacaklar. Bir daha ki yıla ise tüm mahallelerin devreye gireceği şekilde hazırlıyorlar. Yeni Mahalle'nin kalan bölümü olmak üzere 2020 yatırım planlarında yer alan Hacıakif, Evsat, Esentepe ve Beytepe mahallelerinde bu kış doğal gaz konforunu yaşamaya başlayacak."