Beyşehir'in 7 mahallesinde kurulan örtü altı seralarda üretim başladı - Son Dakika

"İlçemizde 7 mahallemizde 10 çiftçimize kurulan 525 metrekare örtü seralar tamamlanarak üretime başlanmıştır. Seralarda incelemelerde bulunduk. Projenin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Projenin yüzde 70'inin hibe, geriye kalan bölümünün çiftçi katkılı olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

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