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Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu - Son Dakika

Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu

30.01.2022 16:09

- Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu Trafiğe kapatılan "dik yokuş" Beyşehir'in doğal kayak merkezi gibi hizmet veriyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin kayak tutkunlarının kayak keyfini günlerce yaşaması için küreme çalışması yapmadığı dik yokuşlu yol,...

- Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu

Trafiğe kapatılan "dik yokuş" Beyşehir'in doğal kayak merkezi gibi hizmet veriyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin kayak tutkunlarının kayak keyfini günlerce yaşaması için küreme çalışması yapmadığı dik yokuşlu yol, yarıyıl tatilindeki çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de gözde bir kayak adresi haline dönüştü.

Beytepe Mahallesi'nde İhsan Kabadayı İlkokulu'nun yanında bulunan "Beytepe yokuşu" olarak bilinen oldukça dik eğimli sokak ilçe merkezinde yağan 20 santim karın ardından kayak tutkunu çocuk ve gençlerin ilgi odağı oldu. Bazı gençler kayak keyfini gruplar halinde sürdürürken, bazı yetişkinler de çocuklarıyla beraber kayarak adeta yeniden çocukluk günlerine dönüş yaşıyor. Yanlarında getirdikleri, naylon, poşet, branda, tepsi ve kızaklarla dik yokuş üzerine çıkan yarıyıl tatilindeki çocuklar ve gençler, beyaz örtünün keyfini kayak yaparak doyasıya çıkarıyor. Yetişkinlerin de kayak keyfi yaşadığı trafiğe kapatılan yolda sadece gündüz saatlerinde değil, havanın karardığı saatlerde de kayak mesaisi kesintisiz devam ediyor. Kayak tutkunlarının ilgisi nedeniyle dik yokuşlu yol, adeta doğal bir kayak merkezini andırırken bugünlerde en yoğun günlerini yaşıyor.

Beytepe yokuşuna çocuğuyla birlikte kayak yapmak için geldiklerini söyleyen Tarih Öğretmeni Hasan Hüseyin Yargı, "Çocukluğumuza dönelim dedik. Çocuğumu da kendi çocukluğuma götürüyorum. Elimizdeki imkanlarla, naylonlarla güzel bir kayak keyfi yaşadık. Tabii tatili de değerlendiriyoruz, yarın da geleceğiz, sonraki günü bilmiyorum yağışa göre belli olacak. Burası kaymak için mükemmel bir yer aslında, burayı kayak merkezine dönüştürse iyi olur belediye başkanımız. Küreme de yapmıyorlar burada, bu anlamda da teşekkür ediyoruz. En azından kayma zevkini burada alabiliyoruz "dedi.

Öğrenci Denizhan Yargı da, yarıyıl tatili nedeniyle babasıyla kaymaya sık sık geldiğini belirterek, kaymanın çok keyifli olduğunu ve çok sevdiğini belirtti.

Çevre sakinlerinden İbrahim Yağcı ise, Beytepe yokuşunun hemen yanındaki binada ikinci katta ikamet ettiğini belirterek, "Benim ev burada, ben kayakçıları her zaman izliyorum. Kar yağdığı zaman çok güzel manzara oluyor burada. Ben 70 yaşındayım, dizlerimden ameliyatlıyım o yüzden kayamıyorum ama gönül istiyor tabii ki ben de kayayım, lakin korkuyorum. Maşallah çok kalabalık oluyor burası. Kadın, kız, çocuk, genç, ihtiyar herkes burada hep kayıyor" ifadelerini kullandı.

Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu
Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu
Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu

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Beyşehir, Beytepe, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir'in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu - Son Dakika


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