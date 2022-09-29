Beyşehir'in doğal taş ve mermeri İtalya'daki fuarda yer aldı

Beyşehir'in doğal taş ve mermeri, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Mermer, Taş ve Teknoloji Fuarı "Marmomac Fuarı"nda görücüye çıkarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Eylül'de başlayan ve 30 Eylül'e kadar açık kalacak olan dünya mermer sektörünü bir araya getiren fuarın Verona kentinde düzenlendiğini belirtti.

Fuarda Beyşehir Belediyesi adına ruhsatlandırılıp, işletmesi yapılan diyabaz ocağının doğal taşlarının yanı sıra Beyşehir ve bölgesinde mermer ve doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmaların da stant açtıklarını ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Belediye işletmemizin taşları, fuarın ilk günü büyük ilgi gördü. Şehrimizin yarınları adına güzel sonuçlar umut ediyorum. Organizasyona belediye olarak yalnız biz katılmadık. Antalya Mermer MRT, Selçuklu Mermer, Takavcı Mermer, bölgemiz ocaklarının tüm temsilcileri ile birlikte katıldık. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Amaç hep birlikte silah sektörü, tekstil sektörü, mermer sektörü, gıda üzerine yapılan üretimler, balıkçılık ve hayvancılık sektörleri, turizm sektörü gibi birçok alanda 'Hep birlikte üreten Beyşehir' sloganı ile istihdam alanlarına varmaktır muradımız. Daha ileriye, daha ileriye inşallah."