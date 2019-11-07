Beyşehir'in el dokuması Selçuklu halıları görücüye çıktı

Beyşehir ilçesinin tarihi el dokuması Selçuklu halılarının, CARPETEXPO İstanbul El Sanatları Fuarı'nda sergilendiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan fuarda oluşturulan stantta Beyşehir yöresinin Selçuklu halılarının tanıtıldığı, el dokuması halı ve kilim sektörü içerisinde yer alan girişimcilerle temas ve buluşmalar sağlanarak bu hususta, özellikle yeni istihdam alanları konusunda geliştirilebilecek yeni projelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Beyşehir Selçuklu Halıları Proje Eğitim Koordinatörü Metin Yılmaz'ın, "Fuar vesilesiyle bu sektörde yer alan diğer girişimcilerle de tanışıp bölgemizde bu işi bir kooperatifleşmeye doğru götürmek ve özellikle bölgemizde yaşayan ve iş imkanı bekleyen bayanlarımıza yönelik bir iş ve istihdam kapısını aralamanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Belediye Başkanımızın zaten talebi ve beklentisi de bu yönde. İnşallah, bu tür fuarlara katılarak bu sektörde yer alan girişimcilerle kuracağımız temas ve irtibatlarla yöremize ait el dokuması Selçuklu halılarının yeniden dokunmasına başlanmasını istiyoruz. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de bu konuda bizlere her türlü destek ve katkıyı sunuyor. İşte bu fuara da hep birlikte iştirak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.