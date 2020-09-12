Beyşehir'in "eski hali, yeni hali" fotoğraf yarışması - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinin "eski ve yeni hali"ni konu alan fotoğraf yarışması düzenlendiği bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğe güzel bir yaşam alanı bırakmak, temizlik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "En güzeli, en temiz Beyşehir" sloganıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirecekleri ödüllü fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydetti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü'nce düzenlenen, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin sponsor olduğu Beyşehir Belediyesinin de desteklediği yarışmaya, fotoğraf çekmek isteyen herkesin katılabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yatay çekilmek kaydıyla cep telefonu çekimleri de kabul edilir. Beyşehir çevresinde önceden belirlenmiş çöp atılan mekanların, yarışmacılar tarafından sosyal mesaj vermek adına temizliğinin yapılması ve yarışma için fotoğraflanması yarışma şartıdır. Yarışmaya fotoğrafçılar en az 2, en fazla 4 kişi gruplar halinde katılabilir. Gruplardaki yarışmacıların illa fotoğrafçı olmasına gerek yoktur. Yarışma fotoğrafları Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebook sayfasına günlük en fazla 2 çift fotoğraf olarak yüklenmelidir. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, fotoğraf kulübümüzden bilgi alabilir. Yarışma birincisi 2 bin 500, ikincisi bin 500, üçüncüsü bin, dördüncüsü ise 750, beşincisi ise 500 liranın sahibi olacaktır. 15 adet sergilemeye hak kazananlara ise 100'er liralık para ödülü verilecektir. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz."