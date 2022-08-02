Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor

02.08.2022 14:06
Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor

Beyşehir'in kırsal mahallelerinde mobil sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir'in kırsal mahallelerinde mobil sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların sağlık problemlerinin yerinde tespit edilip ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine yönelik mobil sağlık taraması faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalar, son olarak Adaköy, Çiçekler, Yunuslar ve Göçü mahallelerinde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Kovid-19 hatırlatma dozlarını da yaşadıkları yerleşim merkezinde yaptırabiliyor.

Öte yandan, Hüyük'te yürütülen Kovid-19 aşı çalışmaları da sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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