Beyşehir'in mahallesinde "benim de bir fidanım olsun" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'in mahallesinde 'benim de bir fidanım olsun' etkinliği - Son Dakika

Beyşehir'in mahallesinde "benim de bir fidanım olsun" etkinliği

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde "benim de bir fidanım olsun" etkinliği kapsamında mahalle sakinleri çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Beyşehir'in mahallesinde

Beyşehir ilçesinde "benim de bir fidanım olsun" etkinliği kapsamında mahalle sakinleri çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Beyşehir'e bağlı Akçabelen Mahallesi'nde yaşayan gençler, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. "Benim de bir fidanım olsun" isimli kampanyaya yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinlerinin yanısıra yurtdışında yaşayan Akçabelenliler de yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya çerçevesinde alınan çeşitli türdeki meyve fidanları düzenlenen etkinlikte toprakla buluşturuldu.

Yerleşim merkezindeki mesire alanları ile bölgedeki ata yadigarı çeşmelerin çevresinde fidanlar dikildi, can suyu verildi. Bazı noktalarda fidanların korunması amacıyla tel örgüyle çevirme de yapıldı.

Mahalleli gençler, amaçlarının hem doğadaki hayvanların istifade etmesi, hem de çeşme başlarında mola veren yörede yaşayan çiftçiler ve yoldan geçerken mola veren misafirlerin büyüyerek ağaç olduğunda verecek olduğu meyvelerden yararlanması olduğunu belirtirken, "Bu anlamda bölgemizde yaklaşık 100 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Maddi manevi destek veren, etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere önemli bir hatıra bıraktığımızı düşünüyoruz." dediler.

Akçabelen, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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