Beyşehir'in mahallesinde muhtarlıktan koronavirüse karşı "afişli" kampanya - Son Dakika

Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen Mahallesi'nin farklı noktalarına, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması yönünde içeriklerin yer aldığı uyarıcı afişler asıldı.

Konya'nın vaka sayısı artış gösteren ilçelerinden Beyşehir'de, Akçabelen Mahallesi Muhtarlığı tarafından mahallenin merkezi yerlerine "Akçabelen insanı, ince düşüncelidir, maskesini takar, mesafesini korur, birbirine ve çevresine örnek olur, sevdiklerini düşünür. Birbirimiz için lütfen kurallara uyalım." yazılı afişler asıldı.

Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, yaptığı açıklamada, mahalle sakini gençlerden gelen öneri üzerine başlattıkları afişli kampanyalara gurbetçi hemşerileri ile yerleşim merkezinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini vurguladı.

,Kampanya kapsamında önümüzdeki günlerde vatandaşların evlerine ücretsiz maske ve kolonya dağıtacaklarını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Biz de mahalle muhtarlığı olarak bu konuda gereken ne varsa her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirterek bu yönde bir çalışma gerçekleştirdik. Afişleri asmamızla birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen mücadelede vatandaşlarımızda da bu konuda önemli bir farkındalığın oluştuğuna şahit olduk. İlave bir çalışma daha yaparak, örnek teşkil etmesi amacıyla, piknik alanlarımızın girişine de 'piknik alanında alkol kullanmak yasaktır, sağlığımız ve çevremiz için lütfen çöplerinizi çöp kutusuna bırakınız.' içerikli afişler hazırladık. Onları da astık. Bu tür çevresel mesajlı afişli uyarıların toplumsal farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz. Çünkü, bu yönde olumlu tepkiler de alıyoruz. Öneri ve fikirleriyle gençlerimize, destek veren gurbetçilerimize, Akçabelen Kültür, Eğitim Araştırma Derneğimize, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."