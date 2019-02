Beyşehir'in Nüfusu 73 Bin 768 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Beyşehir ilçesinin nüfusunun bin 52 kişi artarak 73 bin 768'e yükseldi.

Beyşehir'in son dönemde her yıl artan nüfus durumunu, Konya'da cazibe merkezi bir ilçe haline gelmesiyle sürekli göç almaya başlayan bir ilçe haline bürünmesine bağlayan Özaltun, uzun yıllar önce sürekli göç veren bir ilçe konumunda olan Beyşehir'de günümüzde tam tersine bir durum yaşanmaya başladığını, bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. Özaltun, ilçede artan devlet yatırımlarının yanı sıra, yerel yönetimler olarak yürüttükleri çalışmaların, hayata geçirdikleri projelerin meyvesini nüfus bakımından da almaya başladıklarını kaydetti.



Beyşehir, Konya'nın 3'üncü büyük taşra ilçesi



Beyşehir'in artan nüfusuyla halen Konya'da merkez ilçeler dışında 3'ncü büyük ilçe konumunu koruduğunu da vurgulayan Başkan Özaltun, "İlçemiz Konya'da taşra ilçeleri içerisinde nüfusu bakımından Ereğli ve Akşehir'den sonra geliyor. Beyşehir, nüfusuyla Türkiye'de de birçok il nüfusuna yaklaşım gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre nüfusumuz her yıl önemli ölçüde artış gösteriyor. 73 bin 768 olan nüfusumuzun 36 bin 755'i erkek, 37 bin 013'ü ise kadınlardan oluşuyor. Sadece ilçe geneli nüfusumuz değil, yeni Büyükşehir Belediyesi yasasının yürürlüğe girmesinin ardından değişim ve gelişimin yaşandığı beldeden ve köyden mahalleye dönüşen birçok yerleşim merkezimizin nüfuslarında da gözle görülür artışlar görüyoruz. İlçemizde toplam yıllık nüfus artış hızımız da 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 1,44 olarak gerçekleşmiş. Yani, merkez ilçeler dışında ilçemiz Konya'da en fazla nüfusunda artış olan ilçeler arasında en üst noktalara gelmiş durumda. Beyşehir'de ilçe nüfusumuz göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana devamlı bir artış göstermiş durumda. 2014'te 71 bin 366 olan nüfusumuz, günümüze geldiğimizde 73 bin 768'e yükselmiş. Yani, 5 yılda nüfusumuz 2 bin 402 kişi artış göstermiş. Bu verilere göre nüfusumuz her yıl artmış ve ilçemiz göç veren bir ilçe konumundan artık göç alır bir noktaya gelmiştir" diye konuştu. - KONYA

