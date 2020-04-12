Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi - Son Dakika

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Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi
14 dakika önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu.
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu. Sokak sessizliği ve Beyşehir Gölü'nün güzelliği havadan görüntülendi. Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde yasağa uydu. Sessizliğin hakim olduğu sokaklar ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü de havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:33 Kaynak: DHA
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