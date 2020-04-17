Beyşehir'in vefakar din görevlileri de yardım için mesai yapıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları, vefa ve sosyal destek grupları tarafından karşılanmaya devam ediliyor.

Beyşehir'de, İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa ve sosyal destek grubu çalışmalarına Beyşehir Müftülüğünde görev yapan din görevlileri de destek veriyor.

Din görevlileri, vefa ve sosyal destek hattına telefonlarla ulaşan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü taleplerini yerine getirebilmek için gün içerisinde yoğun bir mesai harcıyor.

Destek grubunun gönüllü görevlileri, vatandaşların talep ettiği erzak, yiyecek, giyim malzemesi, ilaç ve emekli maaşlarının ayaklarına getirilmesine varıncaya kadar birçok alanda hizmet verebiliyor.

Bu çerçevede, din görevlisi tarafından vatandaşın bir çuval un talebi de yerine getirildi. Görevli, sırtına omuzladığı un çuvalını taşıyarak, isteği yapan vatandaşın evine kadar ulaştırdı.