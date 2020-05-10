Beyşehir Kaymakamı Özdemir, annelerle bir araya geldi - Son Dakika

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, anneler günü münasebetiyle annelerle bir araya geldi.

Kaymakam Özdemir, beraberindeki İlçe Belediye Başkan Vekili Eyüp Özpınar, jandarma komutanı ve birim müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı mahallelerde anneler günü nedeniyle ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Özdemir, ilçeye bağlı Akçabelen Mahallesi'nde yaşayan yerleşim merkezinin en yaşlı insanı olan Hatica Şanlı'yı ziyaret etti.

Özdemir, çeşitli hediyeler verdiği Şanlı'nın ve tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman da Kaymakam Özdemir, Belediye Başkan Vekili Özpınar ve beraberindeki jandarma teşkilatı mensuplarına yerleşim merkezini ziyaretinden dolayı teşekkür etti.