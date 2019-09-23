Son Dakika Haberleri: Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı
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Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı

1 saat önce

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarılı milli sporcuları kabul etti.

Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı, System.String[]

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarılı milli sporcuları kabul etti.

Özdemir, İsveç'te yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikinci olan Fatma Keleş ile Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda üçüncü olan milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nu makamında ağırladı.

Beyşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile sporcuların ailelerinin de eşlik ettiği kabulde Özdemir, her iki milli sporcunun da elde ettiği başarıyla Beyşehir'in gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Özdemir, "Zeliha ve Fatma kızlarımızın Avrupa çapında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ileride kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Bu konuda onlara güveniyoruz. Kendilerini ve antrenörlerini kutluyor, ailelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özdemir, milli sporculara başarıları dolayısıyla birer altın hediye etti.

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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