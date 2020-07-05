Beyşehir Kaymakamı Özdemir'den ziyaret - Son Dakika

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Sadıkhacı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özdemir, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, MHP İlçe Başkanı Nazım Parla, Tarım ve İlçe Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, bazı kurum amirleri ve belediye meclis üyeleri ile partililerle gerçekleştirdiği ziyaretinde, yerleşim merkezinde çıkan ekin yangınında zarar gören çiftçiler ile mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdemir ve beraberindekiler, oluşan zarar hakkında da vatandaşlardan ve üreticilerden bilgi alarak, devlet olarak yöre insanının her zaman olduğu gibi bu üzüntülü günlerinde de yanlarında olduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.