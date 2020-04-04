Beyşehir Kaymakamlığı, vatandaşlara

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında Kaymakamlık tarafından vatandaşlara bir kez daha evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Beyşehir Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde de sıkı önlemler alındığı hatırlatıldı.

Salgının ülke genelinde her geçen gün ciddiyetini artırdığı vurgulanan açıklamada, "Başta devlet yetkililerimiz olmak üzere toplumun her kesimi, salgın ile ilgili alınan önlemlere uyulmasını teşvik etmek için gayret göstermektedir. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyması halinde, ülkemiz bu sorunu aşmayı başaracaktır." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşların evle kalmalarının, virüsün yayılımını önlemede en büyük etken olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan virüsten korunmak, taşıyıcı ve hasta olmamak için evde kalınması ve herkesin kendi karantinasını oluşturması gerektiği ısrarla belirtilmektedir. Bu kapsamda özellikle 20 yaş altı ve 60 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklanmıştır. Evde kalmak toplumsal sorumluluğun bir gereğidir. Salgının hızlı yayılma riskine karşı 'sadece kendim için evde kalmıyorum, dışarıdaki bütün insanlar için evde kalıyorum, koronavirüs salgınının önüne geçmenin en etkili yolu evlerimizde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak ve temizliğe önem vermektir' anlayışında olmalıyız. Değerli Beyşehirliler, kaygı, korku ve endişeye kapılmadan tüm tedbirlerimizi özenle alarak takdiri yüce Allah'a bırakmalıyız. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Allah'a emanet olunuz."