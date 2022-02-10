Üye Girişi
Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı - Son Dakika

Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı

10.02.2022 13:01
Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Beyşehir-Konya karayolu her iki yönden de tüm araçların ulaşımına yeniden açıldı.

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Beyşehir-Konya karayolu her iki yönden de tüm araçların ulaşımına yeniden açıldı.

Söz konusu güzergah kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle dün akşam saat 20.00'den itibaren çekici, kamyon ve yolcu otobüslerinin geçişine her iki yönden de kapatıldı. Karayolu sabah saat 08.30'dan itibaren ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Konya yolu girişinde ve Doğanbey Mahallesi kavşağında bekleyen trafik ekipleri, Konya yönüne seyahat etmek isteyen araçların geçişine izin vermedi. Bugün saat 11.30 itibariyle Beyşehir-Konya Karayolu'nda ulaşım tüm araçlara yeniden açıldı. Beyşehir-Konya Karayolu'nun açılmasıyla Konya- Isparta illeri arasındaki ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. - KONYA

Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı

YORUMLAR
500

Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
11:46 Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada: Açılış fiyatı 800 bin lira
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement