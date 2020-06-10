Beyşehir' peyzaj çalışmaları - Son Dakika

Beyşehir' peyzaj çalışmaları

Beyşehir ilçesinde, farklı noktalarda gerçekleştirilen peyzaj ve çiçek dikim çalışmalarıyla kent estetiğine katkı sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, farklı noktalarda gerçekleştirilen peyzaj ve çiçek dikim çalışmalarıyla kent estetiğine katkı sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin havaların ısınmasıyla birlikte mevsimlik çiçek çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Açıklamada, ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla gül, çoban püskülü, ateş dikeni, sürüngen ardıç ve mevsime uygun yüzlerce süs ağacı türlerinin toprakla buluşturulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Yürütülen mevsimlik çiçek ve peyzaj çalışmalarıyla ilçemizdeki park, bahçe, ortaj refüj, yol yan bantları ve kavşaklar bugünlerde adeta çiçek bahçesine dönüştürülmüştür. Mevsim koşullarıyla uyumlu rengarenk çiçeklerle bezenen şehrimizin bulvar, cadde, park ve bahçeleri vatandaşlarımızından da büyük beğeni toplamaktadır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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