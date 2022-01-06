Beyşehir posta pullarında yer alan görsellerle tanıtılacak - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesi, özel olarak bastırılan posta pullarında yer alan görsellerle tanıtılacak.

Beyşehir Belediyesi ile PTT Beyşehir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel posta pulu bastırıldığı bildirildi.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi, Taşköprü ile Beyşehir Belediyesi logosu ve şehrin genel görünümünü yansıtan özel basım posta pulları, Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunan PTT Beyşehir Şube Müdürü Hasan Koca ve beraberindeki görevliler tarafından Belediye Başkanı Adil Bayındır'a teslim edildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımı için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını söyledi.

Başkan Bayındır, yürütülen çalışmalardan dolayı Koca ve emeği geçenlere teşekkür ederken, şehrin tanıtımı noktasında her alandaki fikirlere açık olduklarını dile getirdi, "Belediyemizin kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Görsel olarak seçtiğimiz camimiz, Taşköprü ve belediyemizin logosu ile şehrimizin genel görüntüsünün yer aldığı posta pulları artık tüm Türkiye ve yurtdışında yer alacak." ifadelerine yer verdi.