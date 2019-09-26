Son Dakika Haberleri: Beyşehir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir göreve başladı
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Beyşehir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir göreve başladı

34 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesine sağlık müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Kendir, yeni görevine başladı.

Beyşehir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir göreve başladı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesine sağlık müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Kendir, yeni görevine başladı.


Beyşehir Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Kendir kurumunda görevine başladı. Kendisini bu göreve layık gören devlet büyüklerine teşekkür eden Dr. Kendir, "Bundan sonraki asli görevim, insanlarımızın hasta olmasını önlemek veya erken evrede kanser, obezite, diyabet vb. bu hastalıkları tespit edebilmektir. Bu vesile ile Beyşehir'de girmediğimiz ev, dokunmadığımız el kalmayacak inşallah" dedi. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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