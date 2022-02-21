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Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi - Son Dakika

Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi

21.02.2022 11:40
Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi

Beyşehir'de, Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi.

Beyşehir'de, Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi.

Oda toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim için iki isim yarıştı.

Mevcut oda başkanı Faruk Aydın, 230 üyenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Aydın'ın rakibi Bahattin Al ise 90 oyda kaldı. Seçimde, yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Oda Başkanlığı'nı bir kez daha kazanan Aydın, üyelere kendisine seçimde gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.

Aydın, "Yapılan seçimimizde bana ve yönetimime tekrar hizmet etme imkanı veren değerli üyelerime, destek veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Camiamıza hayırlara vesile olsun, hepinize saygılarımı sunarım." dedi.

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Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek Ultrason cihazları Sökeli hastalara hizmet verecek Başkan Vekili Aydın'dan Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafına ziyaret Başkan Vekili Aydın'dan Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafına ziyaret

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi - Son Dakika
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