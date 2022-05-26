Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Kurt seçildi - Son Dakika
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Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Kurt seçildi

26.05.2022 15:27
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Kurt seçildi

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda Hasan Kurt yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda Hasan Kurt yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

İki adayın olduğu genel kurulda, 253 kooperatif üyesi oy kullandı.

Üyelerin 140'ının oyunu alan Hasan Kurt yeniden kooperatif başkanlığına seçildi. Diğer aday Seyithan Katmerci de 110 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı'na 4 yıllık süreyle yeniden seçilen Hasan Kurt, desteklerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hasan Kurt, Kooperatif, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Kurt seçildi - Son Dakika


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