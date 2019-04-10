Son Dakika Haberleri: Beyşehir-Suğla-Apa Kanalı Temizlendi

Beyşehir-Suğla-Apa Kanalı Temizlendi

48 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalında Beyşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Beyşehir-Suğla-Apa Kanalı Temizlendi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalında Beyşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na su taşıyan kanalda, regülatör kapaklarının kapalı olması dolayısıyla alana gelişigüzel olarak atılan atık ve çöplerin görüntü kirliliği oluşturması üzerine harekete geçen Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.


Açıklamada, kanala iş makinelerinin indirilerek kanal boyunun temizlendiği, kanaldan toplanan çöplerin kamyonla çöp toplama merkezine taşındığı, kanalın işlem sonrası görsel kirlilikten kurtarıldığı kaydedildi.

Beyşehir'de bahar temizliği kapsamında, benzer çalışmanın Yeni Mahalle, Termiye Çayı'nda da gerçekleştirildiği de bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:06 Kaynak: AA
Konya, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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