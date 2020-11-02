Beyşehir tarihi yeniden kaleme alınıyor - Son Dakika

Konya'nın en büyük ilçelerinden Beyşehir'in geçmişten günümüze tüm konularını içinde barındıran tarihinin yeniden kaleme alındığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesinin öncülüğünde, Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal'ın editörlüğünde tarih, coğrafya, sanat tarihi, arkeoloji, biyoloji, edebiyat, ilahiyat, iletişim, işletme, iktisat, kamu yönetimi, ziraat ve turizm alanlarında uzman olan birbirinden tecrübeli 30'a yakın akademisyenin katkısı ile Beyşehir'i her alanda tanıtacak olan kitabın ilk adımlarının atıldığı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, söz konusu kitabın hazırlanmasında gerekli görüşmelerin ardından Belediye olarak her konuda destek vereceklerini belirtti.

Beyşehirli tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ise 16 yaşında tarihçi olmaya karar verdiğini ve ilerde Beyşehir'in tarihini tekrar kaleme alacağı günlerin hayalini kurarak yaşadığını söyledi.

Muşmal, "Çocuk yaşlarda hayalini kurduğum tarihçiliğin nihayetinde doğup büyüdüğüm şehrim Beyşehir'i kaleme almak en büyük hedefimdi ve hedefimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum." dedi.