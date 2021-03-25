Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Hüyük'teki öğrenciler için tablet desteği verdi - Son Dakika

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'a 10 klavyeli tablet bilgisayar teslim etti.

Demirkol, destek için Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Akbıyık ise, uzaktan eğitim sürecine devam eden öğrencilere imkanlar dahilinde tablet desteği sağladıklarına vurgu yaparak, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın eğitiminden ve gelişiminden hepimiz sorumluyuz. Bugünün küçük parmakları bir gün ülkemizin geleceğine imza atacaklar. Öğrencilerimizin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamak ve onları en iyi şartlarda geleceğe taşımak hepimizin görevidir." diye konuştu.