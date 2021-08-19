Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan fuara katılan firmalara plaket - Son Dakika

Beyşehir'in silah sektörü, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açan IDEF 21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıktı.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ve yönetim kurulu üyelerinin fuara katılan silah sektörü temsilcisi firmaların yetkililerini açtıkları stantlarında ziyaret ettiği bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yardımcısı Deniz Öztulum ve Meclis Başkan Yardımcısı Ziya Yaka'nın da katıldığı ziyaretlerde, savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama platformu niteliğindeki dünyanın önde gelen savunma sanayii fuarlarından olan IDEF 21'e katılan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile Akdaş Makine, Silah ile Derya Silah Sanayi firmalarının stantlarının gezildigi belirtildi.

Açıklamada, aynı zamanda oda üyesi de olan firma temsilcileriyle görüşen Akbıyık ve beraberindekilerin Beyşehir bölgesinde hızla gelişen savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların yapmış oldukları çalışma ve geliştirdikleri ürünler hakkında bilgiler aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretlerimizde, oda olarak üyelerimizin savunma sanayiindeki faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda neler yapılabileceği hususları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, oda başkanımız ve beraberindekiler tarafından ülke ve bölge ekonomisine ve tanıtımına yapmış oldukları katkılardan dolayı fuara katılan firmalarımızın yetkililerine oda olarak teşekkür ederken birer plaket takdim ettik"