Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yerel esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığından pandemi sürecinde zorlu bir süreç yaşadığı belirtilen yerel esnafa destek çağrısında bulunuldu.

BTSO Başkanı Mustafa Akbıyık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerin zor günlerden geçtiğini belirterek, vatandaşların alışverişlerini yerel esnaftan yapması çağrısında bulundu.

Akbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisini arttırdığı bu günlerde, küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerimiz çok zor bir dönemden geçiyorlar. Üretimi ve ticareti ile bölgemizin daha da kuvvetlenerek bu süreci atlatması için alışverişimizi yerel esnafımızdan yaparak ekonomimizin temelini oluşturan işletmelerimizin sıkıntısına ortak olmalı, alışveriş yaparak destek olmalıyız. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar ihtiyacımız olan ürünleri mümkün oldukça yerel esnafımızdan tedarik etmeye gayret gösterdik. Bu süreçten sonra da bu konudaki hassasiyetimizi arttırarak göstermeye devam edeceğiz. Değerli vatandaşlarımız ve işletmelerimiz, sizlerden de bu zor dönemlerde mümkün olduğu kadar yerel esnafımızdan alışveriş yaparak, büyük bir ailenin parçası olarak işletmelerimizle ve esnafımızla bu zor günlerde daha da sıkı kenetlenerek, esnaf arkadaşlarımıza destek olma konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum. Bölgemizin her zaman olduğu gibi, bu zor dönemleri de birbirine kenetlenerek atlatacağına ve geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum."