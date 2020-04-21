Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen gıda yardımının, bu yıl dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ramazan ayı öncesinde dağıtımının gerçekleştirilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırıldığı kaydedildi.