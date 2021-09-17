Beyşehir TSO'dan eğitime destek - Son Dakika

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı gerçekleştirildi.

Beyşehir bölgesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'a 630 adet 100'er liralık alışveriş çekleri teslim edildi.

Alışveriş çekleri ile öğrenciler kendi ihtiyaçlarına göre kırtasiye, giyim ve ayakkabı alabilecekler.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir TSO olarak tüm öğrencilere ve eğitim camiasında görev yapan öğretmenlere başarılar diledi.

Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Beyşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ve yönetimi ile tüm ilçe esnafına eğitime yaptıkları bu katkılardan dolayı teşekkür etti.