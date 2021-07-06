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Beyşehir Turizmini Türkiye ve Dünyaya Açacağız - Son Dakika

Beyşehir Turizmini Türkiye ve Dünyaya Açacağız

06.07.2021 13:06
Beyşehir Turizmini Türkiye ve Dünyaya Açacağız, System.String[]

Beyşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Adil Bayındır başkanlığında yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Adil Bayındır başkanlığında yapıldı.

Beyşehir Belediyesi hizmet binasında yapılan meclis toplantısı, salgın önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve meclis üyeleri ilçenin turizmini ele aldı. Beyşehir'in turizm açısından önemli bir konumunun olduğunu dile getiren Başkanımız Bayındır, kentte yapılacak çalışmaların büyük bölümünün turizmi geliştirme yönünde olacağını belirterek, Beyşehir Turizmini Türkiye ve dünyaya açacaklarını söyledi. BAŞKANIMIZ BAYINDIR, "BEYŞEHİR TURİZM KENTİ OLACAK" Beyşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında ilçenin turizm konusunu ele alan Başkanımız Bayındır, yasakların kalkmasıyla tüm kadromuz ile birlikte şehir turizminin hazırlığına başladıklarını söyledi. Başkanımız Bayındır, "Taşıyla, toprağıyla, gölüyle, yaylasıyla, dağıyla ve tarihi geçmişi ile adından söz ettiren güzel şehrim Beyşehir'de turizm çalışmalarının startını verdik. Bu günleri önceden görerek ilçemizde yasakları fırsat bilip, gece gündüz çalıştık. Bu çalışmaların meyvesi olan Karaburun sahilinin 3 kilometrelik yenilenen sahili ile halkımızın karşısına çıkıyoruz. Karaburun sahilinde hep birlikte ciddi ve özverili çalışmalar sonucu İç Anadolu'nun parlayan incisi haline getirdik. İnşallah Çarşamba günü sahilimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmaları ve Karaburun sahilinin yenilenen yüzünü sizlerin hizmetine sunacağız. Beyşehir Belediyesi olarak, Plaj bir bütünüyle bir uçtan öbür uca 3 kilometreye çıkartıp, Üstünler Çayının kenarına kadar dolgusuyla, tesviyesiyle kıyıdaki o kirliliği yok ederek şehrimize yakışan bir sahil niteliği kazandırdık. Önümüzdeki günlerde iyileştirme çalışmalarımız devam edecek. Karavan ve çadır kamp alanlarının elektrik bağlantıları olacak. Elektrik geldikten sonra bu yerlerde gerekli platformlar kurulacak. Yine bu bölüme ek olarak geniş alanda golf sahalarındaki çim türlerinden ekilerek orada hem bir yeşil bir doku hem de spor alanları oluşturacağız. Yine bu alanda geçirimsiz fosseptikler ile toplanacak. Karavanlar yanaştığı zaman tam gölü görecek şekilde 700 metrelik mesafede yaklaşık 60 ila 70 karavanı o bölgede hıfz edeceğiz. " dedi. BEYŞEHİR'İN YAYLA YOLLARI DAHA KONFORLU HALE GELECEK Beyşehir'in yayla turizmine büyük katkı sağlayacak yol çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını vurgulayan Başkanımız Bayındır, Belediye bünyesine kazandırılan yeni asfalt plenti ile yayla yollarının daha konforlu hale geleceğini söyledi. Başkanımız Bayındır, " Akdeniz'in terası Konya'nın denizi şeklinde bir politika izleyeceğiz. Gölümüz Konya'nın denizi, yaylalarımız ise Akdeniz'in terası haline gelecek. Yayla turizmine Türkiye'yi ve Dünyaya şehrimizin kapılarını açma adına bu tür yerlerin hazırlığı içindeyiz. Önümüzdeki günler onu yavaş yavaş göreceksiniz. " dedi. HALKIMIZA HESAP VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ Şeffaf belediyecilik anlayışı ile 1 Temmuzdan itibaren yasakların kalkması ile Belediye Meclis toplantıları halka açık olacak. Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, halka açık meclis toplantılarına devam edileceğini belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "1 Temmuzdan itibaren yasaklar kalktı belli dönemlerde sözümüz olan halka hesap verme günlerini ilan edeceğiz. Aylık mı olur ya da iki aylık mı olur halkın talebine göre gerçekleştireceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile halkımıza doğru bilgiler vereceğiz, eksiğimiz ya da yetişemediğimiz yerler varsa özür dileyeceğiz. Gecemize gündüzümüze katarak bu yazı dolu geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Beyşehir Turizmini Türkiye ve Dünyaya Açacağız

Beyşehir Belediyesi, Adil Bayındır, Türkiye, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Beyşehir Turizmini Türkiye ve Dünyaya Açacağız - Son Dakika


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