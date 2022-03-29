Beyşehir ve Yunak'da Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Beyşehir ve Yunak'da Kütüphane Haftası etkinlikleri

29.03.2022 15:08
Beyşehir ve Yunak'da Kütüphane Haftası etkinlikleri

Konya'nın Beyşehir ve Yunak ilçelerinde, 58'inci Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ve Yunak ilçelerinde, 58'inci Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Beyşehir İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kemal Yeşilyurt, kutlamalar kapsamında Beyşehir İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, kurum olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yeşilyurt, toplam 41 bin 891 kitabın bulunduğu Beyşehir Kütüphanesi'nden 2021 yılında 28 bin 695 okuyucunun faydalandığını söyledi.

Okuyuculardan 16 bin 937'sinin yetişkin, 11 bin 758'inin ise çocuk olduğunu belirten Yeşilyurt, "Üye olan okuyucularımız yıl içerisinde 8 bin 310 kitabı evlerde okumak üzere ödün almışlardır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara ödül verildi.

Yunak

Yunak Kaymakamlığı ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulunca düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yazar Bülent Keskin ve Kadir Öztaş ile bir araya geldi.

Saray İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik yapılan toplu kitap okumanın ardından Yazar Bülent Keskin ve Kadir Öztaş'ın kitap imzalamasının ardından sona erdi.

Programa, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

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