Beyşehir yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Beyşehir yoğun sis etkili oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesi, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sise teslim oldu. Sis nedeniyle yüksek kesimlerden kent merkezi ve Beyşehir Gölü görünmez oldu.

Beyşehir'de görüş mesafesini zaman zaman 30 metrenin altına kadar düşüren sis nedeniyle ulaşımda bazı olumsuzluklar yaşandı. Beyşehir Gölü'nde tatlı su balığı avı yaparak geçimini sağlayan balıkçılar da avlanmaya çıkamadı. Bu arada, sisli havada göl kenarına akın eden vatandaşlar da yürüyüş yaptı, bazı gençler ise bisikletle gezinti yapmanın tadını çıkardı. Aileler göl kıyılarında sisli havada fotoğraf çekimi yaparak anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. İlçenin ziyaretçi ilgisi çeken Aşk Adası da sisli havaya rağmen yoğun günlerinden birisini yaşadı.

Emekli Mustafa Arı, Beyşehir'in güzelliklerini sisli havada da yaşayabilmek için göl kenarına geldiğini belirterek, "Çıktık göl kenarında geziyoruz, gayet güzel de bir hava var sise rağmen. Keşke sisli havanın ardından yağışlar da gelse. En büyük üzüntümüz bu çünkü yağış olmaması su seviyesine de olumlu katkılar yapacak" diye konuştu.