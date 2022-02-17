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Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

17.02.2022 13:31
Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir'in Damlapınar, Doğanbey, Karabayat ve Çukurağıl mahallelerinin muhtarları ile DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir'in Damlapınar, Doğanbey, Karabayat ve Çukurağıl mahallelerinin muhtarları ile DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Ağralı ve mahalle muhtarlarının yerleşim merkezlerine yönelik taleplerinin aktarıldı, Beyşehir ilçesinde yapılması planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mehmet Ekinci, Ziraat Odası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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