Son Dakika Haberleri: Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ağralı Seçildi

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ağralı Seçildi

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı'na Mustafa Ağralı yeniden seçildi.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ağralı Seçildi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı'na Mustafa Ağralı yeniden seçildi.


Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı'nın Genel Kurulu'nda oda başkanlığı seçimleri de yapıldı. Seçimlere mevcut başkan olarak giren Mustafa Ağralı, delegelerin 37'sinin oyunu alarak yeniden oda başkanlığına seçilirken, diğer adaylardan Ekrem Kabakçı 17, İbrahim Kayar ise 10 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mustafa Ağralı, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, delegelere kendilerine bir kez daha gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederken, ekibiyle birlikte yine bölge çiftçisine önemli hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: AA

Konya, Beyşehir, Güncel
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