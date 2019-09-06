Beyşehirli milli tekvandocu Avrupa ikincisi oldu

Beyşehirli milli tekvandocu Fatma Keleş, İsveç'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Keleş'in gümüş madalya kazanması memleketi Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada milli sporcuyu kutlayarak, başarısının devamını diledi.

Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu Antrenörü Nafiz Çakır da, Keleş'in elde ettiği başarıyla kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 46 kiloda madalya beklediğimiz sporcumuz Fatma Keleş finale kadar yükselerek Avrupa ikinciliğini kazandı. Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.