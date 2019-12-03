Son Dakika Haberleri: Beyşehirli motorsiklet tutkunları aynı çatı altında buluştu
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Beyşehirli motorsiklet tutkunları aynı çatı altında buluştu

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet tutkunlarının Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde oluşturulacak farklı bir etkinlik kolu ile aynı çatı altında bir araya geldiği bildirildi.

Beyşehirli motorsiklet tutkunları aynı çatı altında buluştu, System.String[]

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet tutkunlarının Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde oluşturulacak farklı bir etkinlik kolu ile aynı çatı altında bir araya geldiği bildirildi.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı yazılı açıklamada, dernek bünyesinde bisiklet ve trekking doğa yürüyüşleri toplulukları ile fotoğraf kulübünün de faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu topluluklar arasına platform olarak bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi.


Bu kapsamda Beyşehir ilçesi genelinde dernek, farklı topluluk ya da grup isimleriyle faaliyet gösteren motosiklet tutkunlarını da aynı çatı altında bir araya getirmek istediklerini belirterek, "11 gönüllü kişi ile Beyşehir Motor Festivali Çalışma Grubunu oluşturduk. Bu birlikteliğe inanan ve destek veren tüm motorseverlere aramıza katılmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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