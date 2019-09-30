Son Dakika Haberleri: Beyşehirli off-road pilotları Sivas'ta başarılı oldu
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Beyşehirli off-road pilotları Sivas'ta başarılı oldu

1 saat önce

Sivas'ta düzenlenen off-road yarışlarında Beyşehir'li yarışçılar 3 birincilik ve bir ikincilik kazandı,Yarışlarda S1 ve S4 klasmanında Serhat Dursun Akdemir ve yardımcı pilotu Emrah Ceran birincilik elde etti.

Beyşehirli off-road pilotları Sivas'ta başarılı oldu, System.String[]

Sivas'ta düzenlenen off-road yarışlarında Beyşehir'li yarışçılar 3 birincilik ve bir ikincilik kazandı,

Yarışlarda S1 ve S4 klasmanında Serhat Dursun Akdemir ve yardımcı pilotu Emrah Ceran birincilik elde etti. Genel klasmanda ise Mustafa Gül ile Abdullah Candan ikilisi birinci oldu. S2 klasmanında Haceli Şam ile Nevzat Akkuş ikilisi ise ikinciliği elde etti.

Beyşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehirli pilotları tebrik ederken, off-road yarışlarında Beyşehir'in gururu olan sporcuların başarılarının devamını diledi.

Dursun Akdemir, Beyşehir, Emrah, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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