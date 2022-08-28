Şehit Er Karağlı'nın şehadet yılı dolayısıyla doğum yeri olan Konya 'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ailesi tarafından anma programı düzenlendi. Programda şehit asker için mevlid-i şerif okundu, dualar yapıldı, katılımcılara yemek ikram edildi. Programa Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege , Beyşehir Temsilcisi gazi Ahmet Taşkın, Karaali Mahallesi Muhtarı Edip Pehlivan, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: İHA

Şemdinli, Hakkari, Piyade, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Beyşehirli şehit asker, şehadetinin yıldönümünde dualarla anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.