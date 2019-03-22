Beyşehirli Şehit Uzman Çavuşun İsmi Ortaokulda Yaşatılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, bir ortaokula şehit askerin ismi verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, bir ortaokula şehit askerin ismi verildi.



Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinde, 12 Mayıs 2016 tarihinde teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit düşen Beyşehirli uzman çavuş Abdullah Şimşek'in ismi Beytepe Mahallesi'ndeki Beytepe Ortaokulu'na verildi.



Törene katılan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, "Bugün şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Şimşek'in adını ölümsüzleştirmek için Beytepe Ortaokulu'nun adını Beyşehir Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu olarak değiştirdik. Emeği geçen başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şehit askerimize bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ederken Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından okulun yeni ismiyle açılışı gerçekleştirilirken, Milletvekili Samancı ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.



Programa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, şehit uzman çavuşun ailesi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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