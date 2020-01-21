Beyşehirli sporcular Antalya'da madalyaları topladı - Son Dakika
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Beyşehirli sporcular Antalya'da madalyaları topladı

12 dakika önce

Beyşehirli kick boks sporcuları Antalya'da sona eren şampiyonada elde etiği başarı memleketlerinde sevinçle karşılandı.

Beyşehirli sporcular Antalya'da madalyaları topladı, System.String[]

Beyşehirli kick boks sporcuları Antalya'da sona eren şampiyonada elde etiği başarı memleketlerinde sevinçle karşılandı.

Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü Antrenörü Ömer Sevinç gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kikc Boks Şampiyonası'nda Beyşehirli sporcuların 2'si altın, 5'i gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak ilçeye döndüklerini söyledi.

Sevinç, şöyle devam etti:

"Beyşehir'den 14 sporcu ile katıldığımız yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği şampiyonada sporcularımız 2 birincilik, 5 ikincilik ve 6 üçüncülük derecesi elde etti. 13 madalya kazanarak ilçemize döndü. Konyamızı, ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek gururumuz olan sporcularımızı başarısından ötürü tebrik ediyorum."

Beyşehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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