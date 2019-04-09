Son Dakika Haberleri: Beyşehirli Sporcuların Başarısı

Beyşehirli Sporcuların Başarısı

4 dakika önce

Antalya'da sona eren 4. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası'nda Beyşehirli sporcular 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Beyşehirli Sporcuların Başarısı, System.String[]
Antalya'da sona eren 4. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası'nda Beyşehirli sporcular 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 4-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen uluslararası şampiyonada 29 ülkeden 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiğini belirtti.

Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen Beyşehirli sporcuların da katıldığını aktaran Sevinç, "Avrupa Kupası'nda elde ettiğimiz toplam 11 derece ile imzamızı atmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Dereceye giren, giremeyen tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren değerli velilerimizi kutluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:32 Kaynak: AA

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