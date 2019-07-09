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Beyşehirli sporcuların başarısı

47 dakika önce

Beyşehirli sporcuların katıldıkları Türkiye şampiyonasında 2 birincilik, 1 ikincilik ve 7 üçüncülük derecesi aldı.

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Beyşehirli sporcuların katıldıkları Türkiye şampiyonasında 2 birincilik, 1 ikincilik ve 7 üçüncülük derecesi aldı.
Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü ve milli takım antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, Erzurum'da sona eren Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularının elde ettiği toplam 10 derece ile Beyşehir'e dönüş yaptığını belirterek, "Türkiye şampiyonasında 2 birincilik, 1 ikincilik ve 7 üçüncülük derecesi ile Konyamızın ve ilçemizin ismini duyurmanın sevincini yaşıyoruz. Şampiyona sonunda milli takıma bir sporcu daha vermenin de ayrıca mutluluğu içerisindeyiz." dedi.
Sevinç, şampiyonada yıldızlar kategorisinde Ayşe Kocaer ile Buğra Avcı'nın kilolarında Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Zeliha Çavuşoğlu gençlerde Türkiye ikincisi, bir farklı branşta ise üçüncü olurken, genç sporcularımızdan Ali Demiş, Nazlı Nasip Kocagöz ve yıldız sporcularımızdan Meliha Nur İnan, Serhat Akyüz, minik sporcularımızdan ise Hasan Ali Taşcı ve Muammer Çakır Türkiye üçüncülüğü derecesi elde etmişlerdir. Bu sporcularımız içerisinde elde ettiği başarı ve topladığı puanlar neticesinde gençler kick boks milli takımına girmeyi hak eden ve Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcumuz Zeliha Çavuşoğlu'nu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Beyşehirli sporcuları Erzurum'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:17 Kaynak: AA
Beyşehir, Türkiye, Güncel
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