Son Dakika Haberleri: Beyşehirli tekvandocu Keleş'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Beyşehirli tekvandocu Keleş'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

31 dakika önce

Beyşehirli tekvandocu Fatma Keleş, katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini belirtti.

Beyşehirli tekvandocu Keleş'in hedefi Avrupa şampiyonluğu, System.String[]

Beyşehirli tekvandocu Fatma Keleş, katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini belirtti.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilo bayanlarda ikinci olduktan sonra milli takım seçmelerine katılma hakkını elde eden ve burada yapılan müsabakalarda birinci gelerek milli takıma seçilmeyi başaran Fatma Keleş, katılacağı Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda birinci gelerek Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, ay yıldızlı forma ile amacının birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu dile getirdi.

Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır da Keleş'in geçen yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini hatırlatarak, genç sporcusuna Avrupa şampiyonasında güvendiğini kaydetti.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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