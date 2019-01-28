Son Dakika Haberleri: Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı

Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı

50 dakika önce

Beyşehirli milli sporcuların Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarı, memleketlerinde sevinçle karşılandı.

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Beyşehirli milli sporcuların Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarı, memleketlerinde sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır, yaptığı açıklamada, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler ve Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Beyşehirli sporcuların gösterdiği başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Şampiyonada büyüklerde Beyşehirli milli sporcu Muhammet Talha Sarı'nın 87 kiloda, gençlerde ise 68 kiloda milli sporcu İrem Baysal'ın Türkiye ikincisi olarak büyük başarı gösterdiğini vurgulayan Çakır, şampiyonalarda başarılı performanslarıyla dikkati çeken Furkan Çakır, Mustafa Heybet ve Fatma Keleş gibi isimlerin ise milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettiğini belirtti.

Çakır, Beyşehirli sporcuları başarılarından ötürü kutlarken, daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç kuşkusu bulunmadığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Beyşehir, Türkiye, Konya, Spor
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