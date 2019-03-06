Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı

Burdur'da sona eren Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Tekvando Grup Birincilği'nde mücadele eden Beyşehirli tekvandocular başarılarıyla göz doldurdu.

Burdur'da sona eren Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Tekvando Grup Birincilği'nde mücadele eden Beyşehirli tekvandocular başarılarıyla göz doldurdu.



Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'da yapılan ve çeşitli illerden 350 sporcunun katıldığı grup birinciliği müsabakalarında ilk üçe girme başarısını gösteren, 53 kiloda mücadele eden İhsan Kadabayı Ortaokulu öğrencisi Emirhan Kulaç ile 57 kiloda Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmi Koçak'ın kilolarında okullarını final müsabakalarında temsil etme hakkı kazandırdığını söyledi.



Çakır, sporcularını elde ettiği başarılardan ötürü tebrik ederek, final müsabakalarında başarı diledi.



Çakır, ayrıca, Aksaray'da 7-10 Mart tarihleri arasında yapılacak Analig tekvando grup müsabakalarına Beyşehir'den Bekir Berke Kocagöz, Nazmi Koçak, Emirhan Kulaç ve Mehmet Türksoy'un katılacağını belirterek, sporcuların ilçeyi başarıyla temsil edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız

Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı