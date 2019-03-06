Son Dakika Haberleri: Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı

Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı

1 saat önce

Burdur'da sona eren Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Tekvando Grup Birincilği'nde mücadele eden Beyşehirli tekvandocular başarılarıyla göz doldurdu.

Beyşehirli Tekvandocuların Başarısı, System.String[]
Burdur'da sona eren Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Tekvando Grup Birincilği'nde mücadele eden Beyşehirli tekvandocular başarılarıyla göz doldurdu.

Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'da yapılan ve çeşitli illerden 350 sporcunun katıldığı grup birinciliği müsabakalarında ilk üçe girme başarısını gösteren, 53 kiloda mücadele eden İhsan Kadabayı Ortaokulu öğrencisi Emirhan Kulaç ile 57 kiloda Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmi Koçak'ın kilolarında okullarını final müsabakalarında temsil etme hakkı kazandırdığını söyledi.

Çakır, sporcularını elde ettiği başarılardan ötürü tebrik ederek, final müsabakalarında başarı diledi.

Çakır, ayrıca, Aksaray'da 7-10 Mart tarihleri arasında yapılacak Analig tekvando grup müsabakalarına Beyşehir'den Bekir Berke Kocagöz, Nazmi Koçak, Emirhan Kulaç ve Mehmet Türksoy'un katılacağını belirterek, sporcuların ilçeyi başarıyla temsil edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:09 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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