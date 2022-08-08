İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli yolcular için yeniden açtı

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndaki hareketlilikten detaylar
Gazzeli yolcuların bekleyişi
Yolcuların geçişinden detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin ardından,
İsrail yönetimi, kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açtı. Sınır kapısına gelen Filistinliler, İsrail tarafına geçmek için bekledi.
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