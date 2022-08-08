İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli yolcular için yeniden açtı - Son Dakika
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İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli yolcular için yeniden açtı

08.08.2022 13:17

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndaki hareketlilikten detaylar Gazzeli yolcuların bekleyişi Yolcuların geçişinden detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin ardından, İsrail yönetimi, kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır...

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndaki hareketlilikten detaylar

Gazzeli yolcuların bekleyişi

Yolcuların geçişinden detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin ardından,

İsrail yönetimi, kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açtı. Sınır kapısına gelen Filistinliler, İsrail tarafına geçmek için bekledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli yolcular için yeniden açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli yolcular için yeniden açtı - Son Dakika
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